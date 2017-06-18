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اجتماع للوزراء غدًا لكشف الجديد عن تنقية بطاقات التموين
رئيس الوزراء شريف اسماعيل ـ اسوان‎

اجتماع للوزراء غدًا لكشف الجديد عن تنقية بطاقات التموين

2017-06-18 21:14:25
كتب - متابعات

يستعد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماعًا غدًا الإثنين، بحضور عدد من الوزراء؛ وذلك للوقوف على آخر الإحصائيات حول عمليات تنقية البطاقات التموينية فى ظل اقتراب المهلة المحددة لعمليات تحديث البيانات نهاية الشهر الجاري.
وبينت المعلومات أن هناك استجابة من المواطنين لعمليات تحديث البيانات كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق؛ ويوجد أكثر من 4 ملايين بطاقة مقيد عليها حوالى 19 مليون مواطن تحتاج إلى تحديث بياناتهم بعد أن كشفت المعلومات عقب توحيد كارت صرف المقررات التموينية والعيش أن هناك تضاربًا فى البيانات.

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