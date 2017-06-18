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قرار هام من السيسي يخص وزير المالية
السيسي في اجتماع بعد هجوم المنيا ـ

قرار هام من السيسي يخص وزير المالية

2017-06-18 21:10:17
كتب - متابعات

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القانون رقم 74 لسنة 2017، فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية(SACE)  فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط.

صدر القرار بعد موافقة مجلس النواب، ونشر بالجريدة الرسمية.

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