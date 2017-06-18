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سيناتور أمريكي: تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية تنتهي آخر العام
الانتخابات الامريكية‎

سيناتور أمريكي: تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية تنتهي آخر العام

2017-06-18 21:15:13
محيط: أ. ش. أ

قال السيناتور الأمريكي أنجوس كينج، إن المحققين أنهوا نحو 20% فقط من تحقيقاتهم في قضية تدخل روسيا في حملات انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، العام الماضي، وأية علاقات محتملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقربين منه.

وأكد كينج خلال مقابلة مع وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، أن التحقيقات قد تستمر لأشهر أخرى مع ظهور معلومات جديدة في هذا الشأن، مضيفا: “نحن فقط (أتممنا) 20% منه”.

ورجح السيناتور، وهو عضو مستقل في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أن تنتهي التحقيقات في ذلك الملف مع نهاية العام الجاري، مشددا على أن تلك القضية معقدة بشكل كبير وتتضمن الكثير من المعلومات والوثائق والشهود.

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