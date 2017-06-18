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البحرين تمهل الجنود القطريين 48 ساعة فقط لمغادرة أراضيها
التجنيد في قطر - جيش قطر

البحرين تمهل الجنود القطريين 48 ساعة فقط لمغادرة أراضيها

2017-06-18 22:05:32
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منحت مملكة البحرين مهلة 48 ساعة للجنود القطريين لمغادرة أراضيها عقب قرارها بقطع العلاقات مع قطر.

وشددت السلطات البحرينية وفقا لـ “العربية نت” على القائد المسئول عن القاعدة الأميركية بالبحرين على ضرورة مغادرة الجنود القطريين العاملين في القاعدة البلاد خلال 48 ساعة.

يأتي هذا القرار عقب قرار كل من البحرين ومصر والإمارات والسعودية قطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب في المنطقة.

يذكر أن البحرين تضم قاعدة أمريكية تعمل فيها القيادة المركزية للقوات البحرية، وتشمل عسكريين بعض دول المنطقة، من أجل القيام بهجمات على التنظيمات الإرهابية المتواجدة في المنطقة.

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