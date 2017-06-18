فتحت الفنانة مي عمر النار على رامز جلال بعد اكتشاف مقلب برنامج رامز تحت الأرض، المذاع على شاشة إم بي سي مصر.

ووصفت رامز جلال بـ”الغلس”، كما أعربت ن استيائها من المقلب الذي تعرضت له، منتقدة رامز جلال قائلة: “دمك تقيل والناس مش بتشوفك ظريف خالص”.