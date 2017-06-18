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مي عمر لرامز جلال: "دمك تقيل.. والناس مش بتشوفك ظريف"
بوستر برنامج

مي عمر لرامز جلال: "دمك تقيل.. والناس مش بتشوفك ظريف"

2017-06-18 21:04:49
كتب - متابعات

فتحت الفنانة مي عمر النار على رامز جلال بعد اكتشاف مقلب برنامج رامز تحت الأرض، المذاع على شاشة إم بي سي مصر.
ووصفت رامز جلال بـ”الغلس”، كما أعربت ن استيائها من المقلب الذي تعرضت له، منتقدة رامز جلال قائلة: “دمك تقيل والناس مش بتشوفك ظريف خالص”.

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