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رحيل عادل غنيم رائد الدراسات الفلسطينية
عادل غنيم

رحيل عادل غنيم رائد الدراسات الفلسطينية

2017-06-18 21:16:38
محيط - شيماء فؤاد

رحل عن عالمنا اليوم  الدكتور عادل حسن غنيم رائد الدراسات الفلسطينية في مصر وشيخ المؤرخين المتخصص في تاريخ الصراع العربي الصهيوني .

وهو صاحب أول رسالة جامعية في مصر عن تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ، و ترأسالجمعية التاريخية بين عامى  ( 2008 ـ 2012) . وكان رئيسا للجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للصحافة ، و مقرر للجنة كتابة موسوعة مصر والقضية الفلسطينية.

أنفق الدكتور عادل  غنيم عمره المبارك في خدمة القضية الفلسطينية، وفضلا عن أن رسالتيه للماجستير والدكتوراه، كانتا في القضية الفلسطينية، إلا أنه مد المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات المقالات التي تمثل ذاكرة الأمة العربية والإسلامية في هذا الصراع المقدس مع العدو الصهيوني، ومن بين هذه الكتب كتابه الذي يُعد كتاب الساعة “حائط البراق أم حائط المبكى؟”، وفيه يتعرض لمسألة هيكل سليمان التي يحاول الصهاينة إقامته على أنقاض المسجد الأقصى المبارك بعد هدمه.

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