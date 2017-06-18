أعلنت مصادر أمنية تونسية، أن الوحدات البحرية للحرس الوطني تمكنت اليوم الأحد من إحباط عملية هجرة غير شرعية بإتجاه إيطاليا وذلك انطلاقا من سواحل اللوزة من ولاية صفاقس التونسية وألقت القبض على عدد 7 أفارقة اخترقوا الحدود ويحملون جنسية دولة كوت ديفوار من بينهم 5 نساء بدون وثائق تثبت هويتهم.

وأضافت المصادر، أنه بمراجعة النيابة العمومية تمت إحالتهم على فرقة الإرشاد البحري بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم