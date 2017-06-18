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مصادر أمنية: مسلحون يحتجزون رهائن في منتجع بـ"مالي"
اطلاق نار ـ هجوم مسلح ، مسلحون

مصادر أمنية: مسلحون يحتجزون رهائن في منتجع بـ"مالي"

2017-06-18 21:11:25


أفادت فضائية “سكاي نيوز” في خبر عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر أمنية في مالي، بأن مسلحين يحتجزون رهائن في منتجع خارج العاصمة المالية باماكو.

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