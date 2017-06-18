تستمر عروض البيت الفنى للمسرح على مختلف مسارح الدولة خلال الشهر الكريم، حيث تختتم فعاليات موسم شهر رمضان الأسبوع الجارى تباعا .

و قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أنه على مدار الأسبوعين الماضيين رفعت مسارح البيت الفنى لافتة كامل العدد، محققة نجاحا نقديا و جماهيريا لافتا، من خلال عروض تميزت بالتنوع و الجودة، و ملائمتها للشهر الكريم و ما يهم الوطن من قضايا و مشكلات.

جدير بالذكر أن العروض قد تم افتتاحها تباعا ابتداء من الأسبوع الثانى للشهر الكريم ، حيث يستمر عرض “قمر العشاق” من بطولة سوسن بدر و إخراج محمد الخولى على المسرح القومى حتى الأثنين ٢٤ رمضان الموافق ١٩ يونيو فى تمام العاشرة مساءا، بينما يستمر عرض ” قواعد العشق ٤٠” من إخراج عادل حسان حتى غدا الأحد ١٨ يونيو الموافق ٢٣ رمضان على مسرح السلام بالقصر العينى.

و يستكمل ” العسل عسل” من بطولة علا رامى و مفيد عاشور، إخراج ايميل شوقى ليالى عرضه على مسرح ميامى حتى الأربعاء ٢١يونيو الموافق ٢٦ رمضان، أما عرض “محمد صلى الله عليه و سلم” من بطولة فردوس عبد الحميد و إخراج سامح بسيونى على مسرح البالون بالعجوزة، فيستمر حتى الخميس ٢٢ يونيو الموافق ٢٧ رمضان.

بينما ينهى “ورد و ياسمين” من إنتاج فرقة مسرح الشباب وإخراج شريف فتحى لياليه على مسرح الغد الثلاثاء ٢٠ يونيو الموافق ٢٥ رمضان، و على قاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة يستمر عرض “كأنك تراه” من إخراج ماهر محمود حتى الجمعة ٢٨ رمضان الموافق ٢٣ يونيو،

أما عروض الأطفال فتستمر ” الليلة الكبيرة” ومن إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بساحة الهناجر بالأوبرا حتى الأثنين القادم ٢٤ رمضان الموافق ١٩ يونيو.