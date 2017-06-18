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النيابة العامة في بريطانيا تبحث توجيه اتهامات بالقتل الخطأ في حريق «جرينفيل»
برج جرينفل

النيابة العامة في بريطانيا تبحث توجيه اتهامات بالقتل الخطأ في حريق «جرينفيل»

2017-06-18 20:51:47

أعلن المدير السابق للمدعين العموم في بريطانيا السير كاير ستارمر، أن التحقيق الجنائي الجاري حاليا في حريق برج “جرينفيل” في غرب لندن، ينظر في توجيه تهمة القتل الخطأ.

وقال ستارمر، الذي يشغل حاليا منصب وزير شئون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حكومة الظل، إن المدعين العموم الذين يشاركون في التحقيق حاليا ينظرون في ما إذا كان يمكن اتهام أي شخص بالقتل الخطأ بسبب مجموعة من الإخفاقات التي أدت إلى وقوع الكارثة، والتي أدت إلى مقتل 58 شخصا على الأقل، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا تليجراف” البريطانية اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن ستارمر قوله، خلال لقاء متلفز: “تحدثت إلى مدير المدعين العموم بالأمس وهناك مدعين بالفعل يقدمون المشورة للشرطة، لذا فإن التحقيق الجنائي ينبغي حقا أن يأتي أولا”، مؤكدا أنهم سينظرون في توجيه اتهامات بالقتل الخطأ.

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