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خامنئي: واشنطن فشلت في القضاء على الحكومات الإيرانية
اية الله علي خامنئي

خامنئي: واشنطن فشلت في القضاء على الحكومات الإيرانية

2017-06-18 20:49:52

قال المرشد العام الإيراني أية الله علي خامنئي، إن كافة الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة من أجل إنهاء الحكومات الإيرانية على مر العقود الماضية باتت جميعها بالفشل.

وأضاف خامنئي في تصريحات له أثناء لقائه مع أسر قتلى الجيش الإيراني والحرس الثوري وفق “برس تي في”: “هذه الثورة والمؤسسة الإسلامية التي جاءت إلى إيران، واجهت أعمال عدائية منذ عقود طويلة من قبل أعداها”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى دائمًا إلى إحداث “تغيير للنظام” في إيران، لكنها فشلت دائمًا في كافة جهودها.

وشدد خامنئي قائلًا: “لا تنظروا إلى هذا الرجل الذي جاء لتوه إلى “منصب الرئيس” في الولايات المتحدة، هذه الإدعاءات المناهضة لإيران ليست جديدة، هذه تتواجد منذ اليوم الأول، لكن نبرة صوتهم تغيرت”.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني منذ أيام قليلة.

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