قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أن الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة أصدر قرارا اليوم بتعيين المخرج عادل حسان مديرا لفرقة مسرح الشباب .

و أضاف مختار أنه رشح عادل حسان لتولي مهام إدارة فرقة مسرح الشباب تقديرا لنجاحه في عدة مهام كلف بها خلال الفترة الأخيرة ، ونشاطه ودوره المتميز في في المشهد المسرحي المصري ، وهو ما تحمس له الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي .

يذكر أن المخرج عادل حسان عضو بفرقة المسرح القومي منذ تعيينه بالبيت الفني للمسرح قبل عدة سنوات ، وتولى مهام إدارة المركز الإعلامي للبيت والذي أسسه بالتعاون مع مجموعة من الشباب .

و قدم للمسرح عدة عروض من إخراجه أبرزها موت فوضوي صدفة ، والجبل ، و قواعد العشق 40 لفرقة المسرح الحديث والتي تعرض حاليا علي مسرح السلام وسط نجاح جماهيري ونقدي كبيرين منذ افتتاحها في مارس الماضي ، وتعرض حتي الآن.