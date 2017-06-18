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حزب ماكرون يفوز بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية الفرنسية ويحصد 352 مقعدا
ماكرون الرئيس الفرنسي

حزب ماكرون يفوز بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية الفرنسية ويحصد 352 مقعدا

2017-06-18 20:44:14
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فاز حزب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” بالأغلبية المطلقة فى البرلمان الفرنسى بنحو 352 مقعدا فى الانتخابات التشريعية التى جرت اليوم.

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