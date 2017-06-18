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شاهد.. رد فعل مي عمر بعد رؤية سحلية رامز جلال
مي عمر

شاهد.. رد فعل مي عمر بعد رؤية سحلية رامز جلال

2017-06-18 20:58:35
كتب - متابعات

انتابت الفنانة مي عمر نوبة صراخ وبكاء، بعد رؤيتها “سحلية” رامز جلال في برنامج “رامز تحت الأرض” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.
ودخلت مي حالة في حالة خوف أدخلتها في وصلة من الصراخ المتواصل بسبب الذعر الذي انتابها من المقلب.

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