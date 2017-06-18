أسامة الأزهرى: هذه القيم تحدث عنها القرآن الكريم2017-06-18 20:39:21
قال الدكتور أسامة الأزهرى، إن القيم التى تبنى الحضارة وتحدث عنها القرآن كثيرة ومنها: العلم، العمران، الإنسانية، الوحدة، اكتشاف المواهب، الإحياء، احترام الأكوان، التعليم، الانتماء، وغيرها من القيم.
وأضاف الأزهرى خلال تقديمه برنامج “رؤى” على فضائية dmc، أن المواظبة ومداومة العلاقة مع القرآن لا يجب أن تنقطع بهد الشهر الكريم، بل يجب أن نحول القرآن إلى برامج للتطبيق فى الواقع، مشيرًا إلى أن الآية التأسيسة التى تؤكد ضرورة التعامل مع الوقع هى قوله تعالى: “اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ” الآية (54) من سورة الروم، ويحث فيه الله الإنسان على إدراك الواقع لأنه يؤدى بنا للإتقان، أى كأن الله يقول لنا أعطوا لكا شىءٍ حقه.
وتابع الأزهرى أن دلائل ذلك واضحة فى حياتنا، بأن كل شىء يمر بمراحل، والآية ترشدنا إلى الطريقة الأمثل للتعامل مع الطفل والفقير والغنى والمجرم والتقى والأزمات، أى إدراك الواقع والطبيعة التى تؤدى للإتقان، مشيرًا إلى أن هذه الآية التى تقع فى خواتيم سورة الروم يمهد الله بها للحكمة فتأتى بعدها سورة “لقمان”.
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