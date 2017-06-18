حل المطرب حمادة هلال ضيفا على برنامج “رئيس تحرير نفسى”، الذى تقدمه الإذاعية غدير حسان، على الراديو 9090.

البرنامج تدور فكرته حول الصحافة، ويتخيل الضيف أنه رئيس تحرير صحيفة أو مجلة، وأكد حمادة أن علاقته جيدة بالصحافة، ولكنه مقل جدا فى الرد على الصحفيين، مبررا ذلك بسبب انشغاله فى أعماله الفنية، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر تقصيرا منه.

واختار حمادة أن يكون رئيس تحرير موقع إلكترونى، وسيكون متخصصا فى جميع المجالات، الفن والمجتمع، والسياسة.

وأكد حمادة أنه أهلاوى بالوراثة، ولكنه فى نفس الوقت يحترم نادى الزمالك وجماهيره.