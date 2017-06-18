استضاف برنامج “أخوات ولا”، الذى تقدمه الإعلامية مروة صبرى والفنانة عبير صبرى، على “الراديو 9090”، الفنان أحمد فلوكس وشقيقته المخرجة يسر فلوكس.

وسألت مروة الفنان أحمد فلوكس “كم مرة تسبب بالضرب ليسر من بابا وماما؟”، وكانت الإجابة أنه شخصية شقية وعصبية فى نفس الوقت ودائما ما تحدث بعض المواقف التى تسبب فيها بالضرب لشقيقته يسر.

ومن جانبها قالت يسر إن “أحمد فلوكس شاطر جدا فى شغله وكان بيكسر الشباك ويخرج منه ليذهب لوالده فى الشغل”.

وعن سؤال حول فشل بعض الأفلام التى وضع عليها اسم أحمد فلوكس قال: “هناك أفلام كثيرة وضع عليها اسمى ونجحت ولكن الفيلم الوحيد الذى لم يحقق النجاح المطلوب هو فيلم علاقات خاصة لأنه كان أشبه بأفلام المهرجانات”.