استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين بمقر إقامته، مساء اليوم /الأحد/، لتناول وجبة الإفطار معه.

وحرص الرئيس السيسي على استقبال المواطنين بنفسه لدى وصوله إلى مقر إقامته، وأجرى معهم حديث حول تطورات الأوضاع في مصر.