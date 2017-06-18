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السيسي يتناول الإفطار بصحبة مجموعة من المواطنين
الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات أعياد نصر أكتوبر المجيد

السيسي يتناول الإفطار بصحبة مجموعة من المواطنين

2017-06-18 20:10:34

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين بمقر إقامته، مساء اليوم /الأحد/، لتناول وجبة الإفطار معه.

وحرص الرئيس السيسي على استقبال المواطنين بنفسه لدى وصوله إلى مقر إقامته، وأجرى معهم حديث حول تطورات الأوضاع في مصر.

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