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الدفاع الجديدي يودع وليد أزارو على طريقته الخاصة
وليد ازارو

الدفاع الجديدي يودع وليد أزارو على طريقته الخاصة

2017-06-18 20:01:36

وجه مسؤولو نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، رسالة شكر للاعب الفريق وليد أزارو، قبل رحيله رسميا إلى النادي الأهلي المصري، بعدما توصل الناديان لاتفاق نهائي برحيل أزارو للفريق المصري لمدة 4 مواسم.

ويعقد الدفاع الجديدي مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الصفقة، مساء الأحد، في مقر النادي، بحضور اللواء شيرين شمس مدير النادي الأهلي المصري، بجانب توقيع اتفاقية توأمة بين الفريقين.

ووضع مسؤولو الفريق المغربي صورة كبيرة لأزارو، مكتوب عليها عبارات الشكر على ما قدمه اللاعب صاحب الـ 22 عاما للفريق، قبل رحيله للنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن ينضم أزارو لتدريبات الأهلي بعد عيد الفطر المبارك، عقب الانتهاء من استخراج تأشيرة مصر للاعب.

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