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رونالدو أفضل لاعب في لقاء البرتغال والمكسيك
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رونالدو أفضل لاعب في لقاء البرتغال والمكسيك

2017-06-18 19:36:36

حصل كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي على لقب أفضل لاعب بمباراة بلاده أمام المكسيك مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس القارات التي تستضيفها روسيا حتى 2 يوليو/تموز المقبل.

حصد رونالدو، الجائزة بعدما ساهم بشكل مباشر في الهدف الأول لبلاده، وصنعه لزميله ريكاردو كواريزما، كما ساهم بالهدف الثاني عندما مرر الكرة لجيلسون مارتينيز، الذي صنع الكرة لسيدريك، الذي سجل الهدف.

كانت مباراة البرتغال والمكسيك، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، انتهت بالتعادل (2-2)، ليقتسم المنتخبان نقاط المباراة.

ويتصدر المنتخب الروسي، المجموعة  الأولى بعد فوزه مساء أمس السبت (2-0) على نيوزيلندا في افتتاح البطولة.

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