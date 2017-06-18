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فرنسا: انتهاء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بأغلب اللجان
تصويت

فرنسا: انتهاء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بأغلب اللجان

2017-06-18 19:20:04
أ ش أ

انتهى في تمام السابعة مساء اليوم /الأحد/ بالتوقيت المحلي بباريس التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية في أغلب اللجان بينما يستمر الاقتراع حتى الثامنة مساء في بعض المدن الكبرى من بينها العاصمة باريس.

وتقدر نسبة المشاركة في التصويت بالجولة الثانية بنحو %42، بحسب معهد ايلاب لاستطلاعات الرأي، و ذلك في مقابل %48.71 بالدورة الأولى.

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