أعلن هوجو بروس، المدير الفنى للمنتخب الكاميرونى، وأنتونيو بيزى مدرب تشيلى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب “سبارتاك موسكو”، ضمن منافسات المجموعة الثانية فى بطولة كأس العالم للقارات المقامة حاليًا فى روسيا.

وجاء تشكيل المنتخب الكاميرونى، كالتالى..

أوندا، مايوكا، أنجويسا، تييكو، نجاديو، موكاندجو، باسوجاج، سياني، دجوم، فاي، أبو بكر.

فيما تبدأ تشيلى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

هيريرا - ايسلا - فونزلادا - فيدال - فارجاس - بوسيجور - ميديل - جارا - ارونجيز - مارسلو دياز - ايدسون بوش.

يذكر أن منتخب الكاميرون يشارك فى مونديال القارات باعتباره بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مطلع العام الحالى بالجابون، بينما جاء تأهل منتخب تشيلى لمونديال القارات، بعد فوزه ببطولة كوبا أمريكا على حساب الأرجنتين.