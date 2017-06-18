أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة - من خلال جهود المحافظين - على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والتأكد من سيرها وفقا للمعدلات المطلوبة، إلى جانب العمل على التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات والإرتقاء بها على النحو الأفضل، وذلك من منطلق تحقيق العدالة الإجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات العامة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وكلاً من محافظي القاهرة والجيزة، ورئيس هيئة التنمية العمرانية.

وقد تطرق الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية التنموية بكلا من محافظتي القاهرة والجيزة في مختلف القطاعات، إلى جانب التأكد من مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بهدف النهوض بها، فضلاً عن بحث سبل تذليل بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية المتصلة بعمل المحليات، وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من الحوكمة واللامركزية.