قال حسام الشاعر نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن يحيى راشد وزير السياحة وافق على إطلاق حملة تسويقية لمدينة شرم الشيخ بالخارج.

وأوضح الشاعر، في بيان صدر اليوم /الأحد/ - أن الوزير وعد بالموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي كانت تضم 13 طلبا لحل الخلافات في قطاع السياحة ولتصحيح المسار وإعادة منظومة السياحة إلى الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن وزير السياحة وافق على تعديل لائحة الانتخابات للاتحاد والغرف السياحية وعمل لائحة توافقية تتناسب مع طلبات الجمعيات العمومية للاتحاد والغرف بعد عمل حوار مجتمعي مع أعضاء الجمعيات العمومية.

وأشار البيان إلى أن كامل أبو على رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وحسام الشاعر نائب رئيس الجمعية، لم يذهبا لعقد جلسة صلح مع وزير السياحة في أحد الفنادق كما أشيع، قائلين : لسنا في خصومه مع الوزير بل نحن في خلافات حول آلية العمل لمستقبل السياحة في مصر وهذا هو الهدف الأسمى لنا جميعا.

وأكد البيان، أنه تم دعوتهم لحضور الاجتماع لمناقشة تسويق مدينة شرم الشيخ، أثناء تواجدهم في حفل إفطار بالفندق برفقه عدد من الشخصيات العامة، وتصادف وجود مجموعة من مستثمري شرم الشيخ بحضور المحافظ خالد فودة ووزير السياحة.