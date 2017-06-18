تعادل المنتخب البرتغالى في بداية مشواره بكأس العالم للقارات مع منافسه المكسيكى، بهدفين لكل منهما، فى المواجهة المثيرة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب “كازان أرينا”، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة المقامة حاليًا فى روسيا وتستمر حتى الثانى من يوليو المقبل.

أحرز ريكاردو كواريزما هدف التقدم للمنتخب البرتغالى بطريقة رائعة فى الدقيقة 35 من زمن المباراة.

ونجح خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو” فى تسجيل هدف التعادل للمكسيك من رأسية رائعة فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.

وعاد سيدريك سواريز لانتزع هدف التقدم لصالح بطل أوروبا قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، ثم خطف هيكتور مورينو هدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

كما ألغى الحكم الأرجنتينى نيستور بيتانا، الهدف الذى أحرزه المدافع البرتغالى بيبى أمام المكسيك فى الدقيقة 21 من زمن المباراة، بداعى التسلل عقب الاستعانة بتقنية الفيديو، وهى الحالة الأولى من نوعها فى النسخة العاشرة من كأس العالم للقارات.

ويشارك المنتخب البرتغالى فى مونديال القارات لأول مرة فى تاريخه بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016”، بينما يسجل المنتخب المكسيكى الظهور السابع له فى البطولة.

بهذه النتيجة، يحصد منتخبى البرتغال والمكسيك النقطة الأول فى مشوارهما بالمجموعة الأولى، خلف منتخب روسيا المتصدر برصيد 3 نقاط عقب فوزه على نيوزيلندا فى الافتتاح بثنائية نظيفة.