رحبت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة المصرية، بشأن رفع الحظر المفروض على الأثاث المصري من جانب دولة نيجيريا، مطالبة باستكمال المنظومة، لتيسير انتقال المنتجات المصرية في أفريقيا.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن اليوم /الأحد/ نجاح الجهود التي قامت بها الوزارة مع دولة نيجيريا لرفع الحظر على واردات الأثاث المصري، وذلك بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات مع الجانب النيجيري.

يذكر أن نيجيريا كانت قد فرضت حظراً على واردات الأثاث ضمن قائمة تضم 25 مجموعة سلعية منذ عام 2005، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على صادرات مصر من الأثاث لدولة نيجيريا.

وأوضح قابيل أن مصر، أثارت هذا الأمر مؤخراً مع الجانب النيجيري في عدد من المسارات، حيث قام مكتب التمثيل التجاري في جنيف بإجراء سلسلة من المشاورات مع وفد نيجيريا في إطار منظمة التجاره العالمية أعرب خلالها عن تضرر الشركات المصرية من الحظر النيجيري لواردات الأثاث، ومخالفته لقواعد منظمة التجارة العالمية، موضحا أن مصر قامت خلال مراجعة السياسات التجارية لنيجيريا التي عقدت في منظمة التجارة العالمية بمطالبة الجانب النيجيري برفع الحظر على واردات الأثاث بشكل فوري، واستجاب الجانب النيجيري للمطلب المصري وأكد رسمياً رفع بند الأثاث من قائمة المنتجات المحظور استيرادها.

من جانبه .. قال المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة في تصريح اليوم، إن رفع الحظر على واردات الأثاث إلى نيجيريا يمثل فرصة كبيرة أمام قطاع الأثاث المصري، خاصة أن السوق النيجيري، من أكبر الأسواق الأفريقية، و يصل تعداد سكانه إلى نحو 180 مليون نسمة.

من جهته .. أكد المهندس شريف عبد الهادي نائب رئيس الغرفة، أنه يجرى حاليا التفكير في إمكانية إقامة معرض للأثاث في نيجيريا ، خاصة وأن الإتجاه للعمق الأفريقي يمثل الهدف الحالي للمصدرين المصريين.