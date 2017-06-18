استقبل رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وذكرت الحكومة الجزائرية - في بيان - أن المحادثات التي جرت بحضور وزير الشئون الخارجية عبد القادر مساهل، تناولت تطور العلاقات الثنائية، حيث عبر الطرفان بهذا الخصوص عن إرادتهما لدعم هذه العلاقات.

وأوضح البيان أن الطرفين تبادلا - خلال اللقاء - وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بأزمة الخليج.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة الجزائرية بموقف الجزائر الذي يدعو للحوار بين جميع الأطراف.

كان في استقبال وزير الشئون الخارجية الإيراني لدى وصوله إلى مطار (هواري - بومدين) الدولي وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، وتندرج الزيارة ضمن إطار جولة يقوم بها ظريف لمنطقة شمال أفريقيا.