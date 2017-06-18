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فيديو.. استياء بين طلاب الثانوية بسبب صعوبة امتحان الكيمياء
بكاء وصراخ في امتحانات الثانوية العامة

فيديو.. استياء بين طلاب الثانوية بسبب صعوبة امتحان الكيمياء

2017-06-18 18:36:51
أ ش أ

في استطلاع بالفيديو، أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط لعينة من طلاب الثانوية العامة، أبدى الكثير من الطلاب استياءهم بسبب صعوبة امتحان الكيمياء، حيث وصفوه بأنه يفوق مستوى الطالب المتميز.

وبرصد آراء عدد من الطلاب - عقب الامتحان - اعتبر أحدهم أنه تجاوز مستوى الطالب المتوسط ووصف الامتحان ب”سيء جدا” ، حتى إنه لم يستطع تمييز السؤال الذي يحمل أسئلة غير مباشرة أو ” تحايلية” ، بل إنه لم يستطع تحديد هل السؤال موجود أصلا بالمنهج أم لا.

واعتبر طالب آخر، أن وقت امتحان الكيمياء غير كاف ومن ثم لم تكن هناك فرصة للمراجعة، لافتا إلى أن نظام ال”بوكليت” لا يتناسب مع الوقت، فالامتحان طويل جدًا.

وأكد أحد الطلاب أن الامتحان لا يعادل مستوى أي طالب ، قائلًا “كنت في السابق أترك ثلاثة أوأربعة أسئلة لآخر الوقت للتفكير بهم، أما اليوم فقد تركت أربعة عشر سؤالًا على الأقل لم أجد لهم حلا، ورغم أن الوقت طويل لكن الأسئلة صعبة جدًا “.

وقال أحد الطلاب “الامتحان تضمن خمسة وأربعين سؤالا، منها سبعة أسئلة لا أعرف أي شيء عنها، بينما اعتبر أحد الطلاب أن الامتحان كان في مستوى الطالب الممتاز، وأن 90 % من الأسئلة جاءت بصورة تحايلية، ولم تكن هناك أسئلة مباشرة .



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