قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موسم حج الجمعيات الأهلية لهذا العام سيكون متميزا؛ لخدمة زوار بيت الله الحرام، حيث يتم للمرة الأولى هذا العام الاتفاق مع مستشفيات القوات المسلحة، وعدد من مراكز التحاليل الخاصة على إجراء الكشف الطبي والتحاليل للحجاج، بهدف التأكد من صحة تلك الكشوف، والتي تؤكد على اللياقة الصحية للحاج بما يمكنهم من أداء مناسك الحج وبما سيعمل على توفير قاعدة بيانات صحية عن الحجيج تمكن البعثة من المتابعة والإشراف بصورة أفضل.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على أن ترد نتائج تلك التحاليل مسجلة للوزارة كما تم وضع عدد من المعايير لاختيار المشرفين وتم توزيعها على جميع المحافظات للالتزام بها، حيث يتم عقد اختبارات تحريرية وشفوية وكشف هيئة والتأكد من اللياقة الطبية للمشرفين وتطوير قدراتهم من خلال عمل دورات تدريبية لهم، مشيرة إلى أنه تأكيدا على جدية العمل فمن المقرر أن يدفع المشرف 10% من قيمة تكلفة الحج.

وشددت على ضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة حجيج بيت الله وتوفير سبل الراحة لهم.

وأوضحت والي أن قرار السلطات السعودية بعودة حصة مصر من الحج بنسبة 20% لهذا العام أتاح تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية تم توزيعها على كافة المحافظات وفقاً لنسبة تعداد سكان كل محافظة الوزارة.

وعلى الجانب الآخر، قالت والي إن الوزارة تستمر في تقليل عدد أفراد البعثة الإشرافية لهذا العام في إطار الترشيد وخفض النفقات، وقد تم في هذا الإطار زيادة المستويات التي قدمتها الوزارة إلى أربع مستويات لتلبية متطلبات المواطنين، المستوى الأول: خمس نجوم بساحة الحرم المكي والمدينة 5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية والمستوى الثاني خمس نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 750 مترا والمدينة بالمنطقة المركزية الشمالية، والمستوى الثالث 3 نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 600 متر والمدينة 4 نجوم بالمنطقة المركزية، أما المستوى الرابع 4 نجوم بالمنطقة المركزية و يبعد عن الحرم المكي بنحو 1200 متر والمدينة 4 نجوم بالمنطقة المركزية.

ومن الجدير بالإشارة إلى أنه قد تقدم هذا العام لأداء فريضة الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية 40 ألف مواطن، سجل منهم على برنامج القرعة 34.600 مواطن حيث تقوم بوابة الحج باستبعاد طلبات المواطنين السابق تسجيلهم في حج القرعة بوزارة الداخلية لهذا العام وكذلك استبعاد من سبق له أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية.

هذا وفى ضوء نجاح وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي في تنفيذ برنامج رحلة حج البعثة الرسمية للدولة بمجلس الوزراء، فقد تقرر إسنادها هذا العام أيضاً للوزارة بخلاف تنفيذ الطلبات الأخرى الواردة من بعض الوزارات والهيئات بالدولة التي ترغب في قيام وزارة التضامن بتنفيذ برامج حج أعضائها.