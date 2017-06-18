صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.

وينص التعديل على تشديد العقوبة ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أونشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الأخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

كما يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أيا كانت صفته دون مقتض أيا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة اتصال أو أي وسيلة أخرى تساعد علي ارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولي ، بغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد علي عشرة الأف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.