 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 06:32 مساءً
روابط سريعة
السيسي يصدق على قانون بتعديل بعض الاحكام في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
السيسي في عيد العمال

السيسي يصدق على قانون بتعديل بعض الاحكام في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

2017-06-18 18:17:16

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.

وينص التعديل على تشديد العقوبة ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أونشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الأخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

كما يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أيا كانت صفته دون مقتض أيا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة اتصال أو أي وسيلة أخرى تساعد علي ارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولي ، بغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد علي عشرة الأف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3