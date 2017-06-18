53 % من البريطانيين يريدون الاستفتاء على بنود اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي

كشف استطلاع جديد للرأي أن غالبية البريطانيين يدعمون فكرة إجراء استفتاء جديد حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الاستطلاع - الذي أجري لصالح صحيفة ديلي ميل البريطانية، وأوردته على موقعها الإلكتروني - أن 53 بالمائة من الشعب البريطاني سيؤيد إجراء استفتاء على بنود الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بركسيت” بينما عارض إجراء الاستفتاء 47 بالمائة.

وكانت الاستطلاعات التي أجريت في شهر إبريل الماضي قد أظهرت أن 54 بالمائة من البريطانيين يعارضون الاستفتاء بشأن شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن هناك نسبة معارضة متزايدة بين الشعب البريطاني ضد “بريكسيت قاس”، أي خروج قاسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عن رؤيتها لخروج قاس من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، قائلة إنها ترغب أن تتمكن بريطانيا من إبرام اتفاقات تجارية خاصة بها مع الاحتفاظ بتجارة مع أوروبا تكون غير احتكاكية قدر الإمكان.

وفي سياق متصل، كشف استطلاع رأي آخر أن ناخبي حزب العمال يؤيدون بشدة التوصل إلى اتفاق أكثر سلاسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة أبحاث بريطانية أن مؤيدي حزب العمال البريطاني الذي يرأسه جيرمي كوربين يفضلون التجارة الحرة على ضبط الهجرة بنسبة 64 بالمائة مقابل 19 بالمائة.

ويظهر استطلاع الرأي الذي أجري حول ما إذا كانت المملكة المتحدة يجب أن تبقى في الاتحاد الجمركي - مع إعطاء الشركات البريطانية الحق التلقائي في التجارة بحرية مع شركات الاتحاد الأوروبي - إن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند حصل على دعم ثلثي الناخبين الذين أعربوا عن وجهة نظره بالخروج الهادئ من الاتحاد الأوروبي، بينما 31 بالمائة فقط يدعمون خروج قاس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشمل استطلاع الرأي 1005 أشخاص وأجري خلال يومي الجمعة والسبت.

وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية نشرت، أمس الأول، استطلاع رأي يفيد بأن 89 بالمائة من البريطانيين يرغبون في الحصول على جنسية أخرى، مشيرة إلى أن 75 بالمائة من المشاركين في المسح أن يرون أن جواز سفر آخر سيمنحهم القدرة على السفر واستكشاف العالم بسهولة.