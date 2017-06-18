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رئيس "الشباب والرياضة" بالنواب يدين حادث الأوتوستراد الإرهابي
فرج عامر أكثر جودة

رئيس "الشباب والرياضة" بالنواب يدين حادث الأوتوستراد الإرهابي

2017-06-18 18:04:18
أ ش أ

أدان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي وقع على طريق الأوتوستراد، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وطالب عامر - في بيان اليوم الأحد - أجهزة الأمن سرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإرهابي والقصاص منهم، مؤكدا أن مصر كلها على قلب رجل واحد في مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود.

وأشاد عامر برجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها، مشددا على أن المصريين لن يدخروا جهدا حتى يتم القضاء على الإرهاب والإرهابيين في كل أنحاء مصر.

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