أعرب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، عن استعداد بلاده مساعدة البرتغال في مواجهة حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد وأسفرت عن مقتل 62 شخصا على الأقل حتى الآن.

وأعرب تسيبراس، بحسب شبكة “ايه بي سي” الإخبارية الأمريكية، لنظيره البرتغالي انطونيو كوستا عن تعازيه لأسر ضحايا الحرائق، وقال “نتضامن مع البرتغال التي ضربتها حرائق مروعة. قلوبنا مع آسر الضحايا، وعلى استعداد لتقديم المساعدات المطلوبة”.

جدير بالذكر أن معظم القتلى لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الفرار من منطقة “بيدروجاو جراندي” في سياراتهم، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا جنوب شرقي مدينة “كويمبرا”، مشيرة إلى أن العديد من رجال الأطفاء كانوا من بين الـ59 شخصا المصابين.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا قد قال - في وقت سابق من اليوم - “للأسف، يبدو أن هذه أسوأ مأساة نشهدها خلال السنوات الأخيرة في حرائق الغابات”، مضيفا أن أعداد القتلى مرشح للارتفاع.