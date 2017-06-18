القاهرة .. يتوجه سامح شكري وزير الخارجية إلى مدينة عنتيبي بأوغندا، لحضور الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل /الأربعاء/ المقبل، والذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل نهاية الأسبوع الجاري.

القاهرة .. يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير (أ ش أ) الفائزين بمسابقة القران الكريم والسنة النبوية من العاملين بالوكالة وأبنائهم و التى نظمتها الوكالة للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

القاهرة .. تعقد جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة الضابط ياسين محمد حاتم صلاح الدين (ملازم أول بقطاع الأمن المركزي) في قضية اتهامه بارتكاب جريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ.

القاهرة .. يجتمع مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لإقرار الموازنة الجديدة للدولة 2017 ـ 2018 بناء على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 ـ 2020 خطة العام المالي الأول 2017 ـ 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 ـ 2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 ـ 2018.

القاهرة .. يستأنف مجلس النواب جلساته يستأنف جلساته بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 - 2018.

القاهرة .. تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن ضم الوعظ التابع للأزهر الشريف إلى وزارة الأوقاف، باعتبار أن عمل الواعظ مكرر لعمل الإمام وجميع المساجد بها عجز.

القاهرة .. تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، عدة اجتماعات، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من أحد النواب بشأن كثرة الحوادث على طريق “المطرية بورسعيد”، وعدم إصلاح كوبري “حادوث”، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب على عساسة، بشأن تردى حالة طريق “المطرية بورسعيد” الموازي لترعة السلام في المنطقة بين شمال محافظة الدقهلية حتى بحر البقر، بطول 30 كيلو مترا.

القاهرة .. تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائب هشام الشعيني، اتفاقية موقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتي، لتنفيذ مشروع نموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور ممثلين من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والزراعة.

القاهرة .. يعقد المكتب السياسي لإئتلاف “دعم مصر” اجتماعا لمناقشة موقفه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/ 2018، وحسم قراره بالموافقة عليها من عدمه.

القاهرة .. تنظم وزارة البيئة حفلها السنوي لتكريم شركاء العمل البيئي ( شخصيات بارزة ، جمعيات أهلية ، مدارس ، و المحالين للتقاعد ) لدورهم في حماية البيئة و الحفاظ عليها وذلك استمرارا لاحتفالات مصر بيوم البيئة العالمي، ويقام الحفل بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي “بيت القاهرة”.

القاهرة .. تحتفل منظمة “بان أفريكان موفمنت” العالمية والمجلس الاقتصادي الأفريقي، بإقامة مهرجان ثقافي بالمقر التاريخي للجمعية الأفريقية (بيت أفريقيا ) بالزمالك، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس جمعية أسرة وادي النيل .

شبين الكوم .. تنظيم لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قافلة تنموية شاملة يوم 24 رمضان بالوحدة الصحية بمحلة سبك ؛ وستشمل القافلة كشف طبي، وعلاج مجاني، وإجراء عمليات بسيطة، وامتحان فوري لمحو الأمية، وإلقاء بعض الندوات الثقافية والدينية، وتوزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأشد احتياجا.

القاهرة .. ينظم المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، حفل توقيع لرواية أليكسيس زوربا، بترجمة الدكتور خالد رؤوف، في أول ترجمة من اليونانية للعربية مباشرة ؛ يقدم حفل التوقيع مدير المركز الثقافي اليوناني خريستوس باباذوبولوس، ويشارك في الحفل عبدالرحيم يوسف، وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة.

دمياط .. يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط يرافقه السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وعدد من قيادات التربية والتعليم بدمياط والأبنية التعليمية بدمياط، 3 مدارس بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد الجزئي بها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها من العام الدراسي القادم وهى مدارس 6 أكتوبر الابتدائية وعبد السلام عارف الابتدائية والثانوية الزخرفية بنين التابعين لإدارة دمياط التعليمية.

القاهرة .. تقدم فرقة ” استوديو الورشة” مسرحية هاملت يعود و ذلك على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء.

القاهرة .. يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية سهرة رمضانية لسفارة السودان في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء.

القاهرة .. يستقبل المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية سهرة رمضانية للفنان سعيد الأرتيست “حفل آلات الإيقاع” و ذلك في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء.