أجندة إخبارية ليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 20172017-06-18 18:00:16
القاهرة .. يتوجه سامح شكري وزير الخارجية إلى مدينة عنتيبي بأوغندا، لحضور الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل /الأربعاء/ المقبل، والذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل نهاية الأسبوع الجاري.
القاهرة .. يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير (أ ش أ) الفائزين بمسابقة القران الكريم والسنة النبوية من العاملين بالوكالة وأبنائهم و التى نظمتها الوكالة للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
القاهرة .. تعقد جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة الضابط ياسين محمد حاتم صلاح الدين (ملازم أول بقطاع الأمن المركزي) في قضية اتهامه بارتكاب جريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ.
القاهرة .. يجتمع مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لإقرار الموازنة الجديدة للدولة 2017 ـ 2018 بناء على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 ـ 2020 خطة العام المالي الأول 2017 ـ 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 ـ 2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 ـ 2018.
القاهرة .. يستأنف مجلس النواب جلساته يستأنف جلساته بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 - 2018.
القاهرة .. تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن ضم الوعظ التابع للأزهر الشريف إلى وزارة الأوقاف، باعتبار أن عمل الواعظ مكرر لعمل الإمام وجميع المساجد بها عجز.
القاهرة .. تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، عدة اجتماعات، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من أحد النواب بشأن كثرة الحوادث على طريق “المطرية بورسعيد”، وعدم إصلاح كوبري “حادوث”، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب على عساسة، بشأن تردى حالة طريق “المطرية بورسعيد” الموازي لترعة السلام في المنطقة بين شمال محافظة الدقهلية حتى بحر البقر، بطول 30 كيلو مترا.
القاهرة .. تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائب هشام الشعيني، اتفاقية موقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتي، لتنفيذ مشروع نموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور ممثلين من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والزراعة.
القاهرة .. يعقد المكتب السياسي لإئتلاف “دعم مصر” اجتماعا لمناقشة موقفه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/ 2018، وحسم قراره بالموافقة عليها من عدمه.
القاهرة .. تنظم وزارة البيئة حفلها السنوي لتكريم شركاء العمل البيئي ( شخصيات بارزة ، جمعيات أهلية ، مدارس ، و المحالين للتقاعد ) لدورهم في حماية البيئة و الحفاظ عليها وذلك استمرارا لاحتفالات مصر بيوم البيئة العالمي، ويقام الحفل بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي “بيت القاهرة”.
القاهرة .. تحتفل منظمة “بان أفريكان موفمنت” العالمية والمجلس الاقتصادي الأفريقي، بإقامة مهرجان ثقافي بالمقر التاريخي للجمعية الأفريقية (بيت أفريقيا ) بالزمالك، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس جمعية أسرة وادي النيل .
شبين الكوم .. تنظيم لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قافلة تنموية شاملة يوم 24 رمضان بالوحدة الصحية بمحلة سبك ؛ وستشمل القافلة كشف طبي، وعلاج مجاني، وإجراء عمليات بسيطة، وامتحان فوري لمحو الأمية، وإلقاء بعض الندوات الثقافية والدينية، وتوزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأشد احتياجا.
القاهرة .. ينظم المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، حفل توقيع لرواية أليكسيس زوربا، بترجمة الدكتور خالد رؤوف، في أول ترجمة من اليونانية للعربية مباشرة ؛ يقدم حفل التوقيع مدير المركز الثقافي اليوناني خريستوس باباذوبولوس، ويشارك في الحفل عبدالرحيم يوسف، وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة.
دمياط .. يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط يرافقه السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وعدد من قيادات التربية والتعليم بدمياط والأبنية التعليمية بدمياط، 3 مدارس بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد الجزئي بها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها من العام الدراسي القادم وهى مدارس 6 أكتوبر الابتدائية وعبد السلام عارف الابتدائية والثانوية الزخرفية بنين التابعين لإدارة دمياط التعليمية.
القاهرة .. تقدم فرقة ” استوديو الورشة” مسرحية هاملت يعود و ذلك على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء.
القاهرة .. يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية سهرة رمضانية لسفارة السودان في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء.
القاهرة .. يستقبل المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية سهرة رمضانية للفنان سعيد الأرتيست “حفل آلات الإيقاع” و ذلك في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء.
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تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
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إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
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«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
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البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
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خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
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وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
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مفاجأة.. "أتاري" يعود من جديد
أكد المدير التنفيذي لشركة أتاري، فريد كزيناس، عزمها تقديم جيل جديد من أجهزة ألعاب “أتاري” الكلاسيكية قريبا. ومن المنتظر أن يحمل الجهاز الجديد اسم “أتاري بوكس”، ...Sun, 18 Jun 2017 11:54:06 GMT
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موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
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رئيس فنزويلا ينتقد "تويتر" بعد إغلاق حسابات
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يأمس السبت إن تويتر يمثل “تعبيرا عن الفاشية” بعدما أغلقت الشركة حسابات حكومته متهما الشركة الأمريكية بأنها تضطهد أتباعه. وأحد ...Sun, 18 Jun 2017 06:13:40 GMT