بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال الفترة ( من يناير إلى أغسطس) العام الماضي، 23 مليون دولار.

وأشار تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري إلى أن الميزان التجاري لإجمالي صادرات مصر خلال الثماني شهور الأولى من العام بلغت 23 مليون دولار ، فيما لم يتم استيراد أي منتجات من السوق الأوغندي.

وأشار التقرير - إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا تراجع خلال 2015 ليبلغ 45 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار خلال عام 2014 .

وأرجع التقرير التراجع إلى انخفاض الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندي لتبلغ 45 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار في 2014 ، كما لم يتم خلال 2015 استيراد أي منتجات من السوق الأوغندي مقارنة بواردات بلغت مليون دولار خلال 2014.

ونوه التقرير إلى أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندي تمثلت في قصب السكر أو سكر الشوندر (البنجر) وسكروز نقي كيماويا بحالته الصلبة ولدائن ومصنوعاتها ، ومصنوعات متنوعة ومنتجات الحديد والصلب .

كما شملت صادرات مصر إلى أوغندا كلا من الآلات والأجهزة والمعدات كهربائية، وأجزاؤها، أجهزة تسجيل وإذاعات صوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية ( تليفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة وورق مقوى، مصنوعات من عجينة السليولوز من ورق مقوي ، بالإضافة إلى أدوية ومنتجات الصيد و الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمواد القارية، والشموع المعدنية والمطاط ومصنوعاته.

وأوضح التقرير أن أهم الواردات المصرية من السوق الأوغندي تمثلت في منتجات كيميائية عضوية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزائها وأدوات قاطعة وأدوات مائدة من معادن عادية.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المصرية في أوغندا بلغت نحو 6ر55 مليون دولار أمريكي موزعة على قطاعات الصناعات الغذائية والمصارف والمقاولات والنقل والخدمات ، وتم في أغسطس 2016 افتتاح مجزر الشركة المصرية الأوغندية للأمن الغذائي كأحد المشروعات الاستثمارية المصرية الهامة في أوغندا.

وأوضح التقرير أن أهم الشركات المصرية العاملة في أوغندا هي شركة النصر للاستيراد والتصدير ، كما تأسس بنك القاهرة الدولي في كمبالا في عام 1995 ، و أيضا مجموعة معروفة كاتو العطرية كانت أول المساهمين في تأسيس بنك القاهرة الدولي في كمبالا.