أفاد ناشطون سوريون اليوم الأحد بأن قوات خاصة تابعة للتحالف الدولي من جنسيات أمريكية وغربية تشارك في القتال الدائر بالرقة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم ) عن المصادر قولها إن “الاشتباكات التي بدأت قبل يومين ، أدت لإصابة عدد من الجنود الأجانب ، الذين تم نقلهم من ساحة المعركة عبر مروحيات أمريكية لتلقي العلاج” .. مشيرة إلى وجود حالات خطيرة بين المصابين وصل عددهم إلى المئات .

وأشار الناشطون إلى أن هولاء الجنود التابعين للتحالف يقاتلون إلى جانب وحدات الحماية الكردية.

من جانبه أكد مصدر في “وحدات حماية الشعب الكردية” أن قوات من المارينز الأمريكية تدعم الحملة العسكرية داخل المدينة عبر القصف المدفعي وتنسيق الضربات الجوية.

يذكر أن تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” قد أعلن -في وقت سابق- أن مقاتليه تمكنوا، خلال الأيام الـ10 الأولى لعملية تحرير الرقة، من بسط سيطرتهم على 4 أحياء وعدة مناطق، وتصفية أكثر من 300 إرهابي من تنظيم “داعش”.