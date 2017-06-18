أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 280 لسنة 2017، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال 1438 هجرية، والعيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

جاء ذلك القرار فى الجريدة الرسمية، الصادرة فى عددها اليوم الأحد.