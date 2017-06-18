هادي الجيار: سعيد بردود فعل الجماهير على "كفر دلهاب"2017-06-18 17:27:37
عبر الفنان القدير هادي الجيار عن سعادته بردود فعل الجماهير على مسلسل “كفر دلهاب”على الرغم من القلق الشديد الذي انتابه في البداية للمشاركة فيه لطبيعة المسلسل التي تعتمد على أحداث الرعب.
وقال الجيار – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – انتابني القلق في بداية تصوير المسلسل إلا أن مخرج المسلسل أحمد نادر جلال شجعني وقال لى بالنص “سلم نفسك لنا” ، وبالفعل شعرت ببراعة المخرج الذى عملت معه لأول مرة وأحرص على تكرارها بعد أن عملت في رمضان الماضي مع المخرج محمد سامي بمسلسل”الأسطورة”.
ولفت إلى أنه يتابع ردود الفعل عبر الاختلاط مع الجماهير بالشارع وليس بمشاهدة وسائل التواصل الاجتماعي فقط بعد أنهى تصوير مشاهده بالمسلسل منذ قرابة الأسبوع ، لافتا إلى أنه لا يقلقه نهائيا عرض المسلسل حصريا على قناة فضائية واحدة بل ذلك يؤكد على قوة العمل الدرامي.
المسلسل يشارك في بطولته يوسف الشريف ومحمد رياض وروجينا ، وتأليف عمرو سمير عاطف ، وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد نادر جلال.
ويجسد هادي الجيار بالمسلسل دور شيخ الغفر ويدعى أبو العز وتدور الأحداث في أحد العصور القديمة في أحد الكفور التي تقع في قرية مسحورة تدعى كفر دلهاب ويقوم سكانه بأعمال السحر والشعوذة يصاحبها بعض الأحداث المرعبة والغامضة.
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