 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 05:05 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
السكك الحديدية: انتظام الحركة على خط القاهرة السد العالي
السكك الحديدية

السكك الحديدية: انتظام الحركة على خط القاهرة السد العالي

2017-06-18 17:05:41
أ ش أ

أكدت هيئة السكك الحديدية انتظام حركة القطارات على خط القاهرة - السد العالي، رغم حدوث بعض التأخيرات.

وذكرت الهيئة - في بيان - أنها تقوم بأعمال الصيانة والتجديدات للخطوط الحديدية، ما يستلزم تهدئة سرعة القطارات في مواقع التجديدات والصيانة لأماكن استبدال وتركيب السكك، وذلك لرفع كفاءة الخطوط الحديدية لزيادة عوامل الأمان في حركة مسير القطارات.

وأضافت الهيئة أن الحركة منتظمة، وأن هذه الأعمال تسببت في حدوث بعض التأخيرات في المناطق التي يتم فيها تجديد وصيانة السكك.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب على خط القاهرة - السد العالي، نتيجة بعض التأخيرات في المواقع التي يتم فيها تجديد وصيانة السكة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3