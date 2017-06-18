أكدت هيئة السكك الحديدية انتظام حركة القطارات على خط القاهرة - السد العالي، رغم حدوث بعض التأخيرات.

وذكرت الهيئة - في بيان - أنها تقوم بأعمال الصيانة والتجديدات للخطوط الحديدية، ما يستلزم تهدئة سرعة القطارات في مواقع التجديدات والصيانة لأماكن استبدال وتركيب السكك، وذلك لرفع كفاءة الخطوط الحديدية لزيادة عوامل الأمان في حركة مسير القطارات.

وأضافت الهيئة أن الحركة منتظمة، وأن هذه الأعمال تسببت في حدوث بعض التأخيرات في المناطق التي يتم فيها تجديد وصيانة السكك.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب على خط القاهرة - السد العالي، نتيجة بعض التأخيرات في المواقع التي يتم فيها تجديد وصيانة السكة.