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الرئيس السيسي يجتمع بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع

الرئيس السيسي يجتمع بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع

2017-06-18 16:57:48

الرئيس السيسي يجتمع بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع

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