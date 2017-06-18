أرسلت الهيئة الوطنية للصحافة الاعتمادات الخاصة بصرف العلاوة الشهرية الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً، وتعد جزءا من الأجر الأساسي، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2016.

وطلبت الهيئة، في بيان اليوم، من المؤسسات سرعة صرف العلاوة قبل أجازة عيد الفطر المبارك .