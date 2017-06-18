سجلت الحلقة رقم 17 من مسلسل الرسوم المتحركة الروسي الشهير “ماشا والدب” (Masha and The Bear) مشاهدات قياسية على موقع “يوتيوب”، حيث اقتربت من 2,233,267,231 مشاهدة من بدء البث على يوتيوب فى 31 يناير عام 2012 .

الحلقة تحمل عنوان “ماشا والحساء” ولا تتجاوز مدتها الست دقائق، ونالت استحسان المشاهدين عبر انحاء العالم .

ماشا و الدب (Masha and The Bear) هو مسلسل رسوم متحركة روسي بدأ عرضه في 7 يناير عام 2009 في روسيا وعلى سبيستون في أبريل عام 2015 وايضا على قناة سبيستون في يوتيوب من 20 أبريل عام 2015 .

ويتحدث المسلسل عن بنت صغيرة تدعى ماشا تعيش مع دب وتسميه سيد الدب او “ميشكا” يخوضان مغامرات رائعة ومواقف مضحكة، ويشاركهما أحيانا السيد أرنوب ويتألف المسلسل من 52 حلقة. مقسمة على 7 مواسم.