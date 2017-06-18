حذرت منظمات دولية من أن قرابة 22.5 ألف غارة شنها طيران التحالف الدولي - بقيادة واشنطن - خلال أكثر من ألف يوم من حملتهم ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق، أودت بحياة 3962 مدنيا على الأقل.

وأشارت المنظمات ،وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، إلى أن غارات التحالف الدولي لا تزال تلحق تدميرا كارثيا بالمدنيين المقيمين في مناطق القتال، محذرة في الوقت ذاته من الارتفاع الحاد في عدد القتلى المدنيين والذي سببه تصعيد التحالف في الأشهر الأخيرة غاراته على أهداف في مناطق سيطرة “داعش”.

وكانت لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة قد أفادت - في وقت سابق - بأن نحو 300 مدني سقطوا في محافظة الرقة السورية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينهم 200 مدني لقوا مصرعهم في بلدة /المنصورة/ بالريف الغربي للمدينة التي يعتبرها الإرهابيون عاصمة لهم.

من جانبه، اعترف البنتاجون بمسؤولية التحالف عن مقتل 484 مدنيا في سوريا والعراق منذ شهر فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن سبب الخسائر الكبيرة بين المدنيين لا يكمن في ضربات التحالف وحدها، بل وفي الاستراتيجية الوحشية التي ينتهجها مسلحو “داعش”، إذ حذرت السلطات العراقية مرارا خلال الأشهر الأخيرة أن الإرهابيين يحشدون المواطنين قسرا في مناطق القتال ليستخدموهم كدروع بشرية.