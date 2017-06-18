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وصول حالات التسمم الغذائي للجنود الأتراك بقاعدة "مانيسا" العسكرية إلى 731 جنديا
احد المصابين المتظاهرين بحالة التسمم بمجلس الوزراء

وصول حالات التسمم الغذائي للجنود الأتراك بقاعدة "مانيسا" العسكرية إلى 731 جنديا

2017-06-18 16:46:02
خاص: محيط

ارتفعت حصيلة إصابات الجنود الأتراك في قاعدة عسكرية بمدينة “مانيسا” بالتسمم الغذائي إلى 731 شخصا.
ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن عاكف سيمسيك النائب العام في مدينة “مانيسا” قوله إنه تم فتح تحقيق في ملابسات هذه الواقعة كما تم أخذ عينات من الجنود المصابين والغذاء والماء، مشيرا إلى أن حالات الجنود مستقرة وليست خطيرة.
بدوره، قال وزير الدفاع فكرى إيشيق إن الوزارة ألغت التعاقد مع شركة الأغذية التي تزود معسكرات المدينة بالطعام.

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