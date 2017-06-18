ارتفعت حصيلة إصابات الجنود الأتراك في قاعدة عسكرية بمدينة “مانيسا” بالتسمم الغذائي إلى 731 شخصا.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن عاكف سيمسيك النائب العام في مدينة “مانيسا” قوله إنه تم فتح تحقيق في ملابسات هذه الواقعة كما تم أخذ عينات من الجنود المصابين والغذاء والماء، مشيرا إلى أن حالات الجنود مستقرة وليست خطيرة.

بدوره، قال وزير الدفاع فكرى إيشيق إن الوزارة ألغت التعاقد مع شركة الأغذية التي تزود معسكرات المدينة بالطعام.