يسعى زين الدين زيدان، المدرب الفرنسي لريال مدريد، إلى إقناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالبقاء بالفريق الملكي بكل الوسائل، وفق ما نقلت مصادر إعلامية.

وحسب صحيفة “ماركا الإسبانية” قطع زيدان إجازته في إيطاليا، للاتصال برونالدو الموجود في روسيا لخوض كأس القارات والتأكد من أنه يريد فعلا ترك إسبانيا بسبب الاتهامات بالتهرب الضريبي، التي وجهتها له مؤخرا النيابة العامة، والتي يعتبر أن لا أساس لها من الصحة.

وتابعت الصحيفة، التي لم تستند إلى مصدر، أن زيدان “افهمه (رونالدو) أن ريال مدريد فريق يكسب بوجوده وأنه بحاجة إليه سواء بسبب روح المنافسة التي يتمتع بها أو الأهداف التي يسجلها”.

وأضافت ماركا أن قائد الفريق سيرخيو راموس اتصل بدوره برونالدو من أجل إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة.

ولم يصدر عن رونالدو، الذي يقابل مع منتخب بلاده، الأحد، المكسيك في كأس القارات، أي موقف بعد إعلان صحيفة “آ بولا” البرتغالية، الجمعة، أن النجم البرتغالي قرر ترك إسبانيا هذا الصيف لأنه سيكون متضايقا من ملاحقات مصلحة الضرائب ومن عدم دعم ناديه له في هذه القضية.