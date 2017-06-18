أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، أن فرق المتابعة الميدانية مستمرة حتى آخر يوم في الامتحانات، منوها بأنه يتم العمل على منح الطلاب المجتهدين حقهم في التفوق والدرجات.

جاء ذلك خلال جولة قام بها الدكتور شومان اليوم /الأحد/ يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لتفقد عدد من لجان الامتحانات بمحافظة أسيوط، حيث أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وقال وكيل الأزهر”إن فرق المتابعة الميدانية مستمرة في عملها حتى آخر يوم في الامتحانات، ولا تراجع عن سياسة ضبط الامتحانات في جميع المراحل التعليمية بالأزهر الشريف، خاصة الشهادة الثانوية؛ لأننا نعمل على منح الطلاب المجتهدين حقهم في التفوق والحصول على أعلى الدرجات، وعدم التهاون مع أي طالب تسول له نفسه استخدام أي وسيلة من وسائل الغش أو إحداث خلل داخل اللجان”.

وأشار إلى أنه قد تم تحرير عدد من محاضر الغش خلال جولة اليوم بأسيوط، وإحالة رؤساء لجان بنين أسيوط ومنقباد ومنفلوط وبني مر للتحقيق نظرا لتحرير محاضر غش داخل هذه اللجان.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “إن قطاع المعاهد يقوم بكافة الجهود التي من شأنها ضبط الامتحانات، وأن امتحانات هذا العام شهدت تطورا للأفضل عن العام السابق، وهو مؤشر على التقدم في ضبط سير الامتحانات والارتقاء بالعملية التعليمية ككل من خلال حث الطلاب على تحصيل العلم في أثناء الدراسة مع رفع كفاءة المعلمين، لافتا إلى أن امتحانات هذا العام تسير منذ بدايتها في حالة من الهدوء والانضباط التام”.