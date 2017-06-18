قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، إن بلاده بحاجة إلى استراتيجية سلسة تمكنها من الخروج من الاتحاد الأوروبي والعمل على دعم الوظائف والاستثمارات.

وأضاف هاموند - في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن هذه الاستراتيجية تعمل على إنشاء ترتيبات جمركية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تتفادى التأخيرات البيروقراطية أمام التجارة.

وأشار إلى أن بريطانيا ستخرج من السوق الموحد والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لكنه عبر عن رغبته في أن تحصل بلاده على خروج يدعم الوظائف والاستثمارات.

وقال هاموند ” عندما أتحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يدعم الوظائف والاستثمارات البريطانية والأعمال البريطانية، فإني أتحدث عن خروج يتفادى مثل هذه الانحدارات”.

وأضاف أن مثل هذا الخروج قد يعني “مرورا سلسا من الاتحاد الجمركي الذي نوجد فيه الآن، ولكننا مستعدين لترتيبات جديدة في المستقبل تسمح للبضائع البريطانية بالمرور ليس فقط دون جمارك لأن الجمارك مجرد جزء بسيط من المشكلة لكن دون تأخير وبيروقراطية”.

وسيشارك هاموند في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تبدأ غدا “الإثنين” في لوكسمبورج.