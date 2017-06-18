قُتل 5 شرطيين أفغان على الأقل، اليوم الأحد، إثر هجوم بواسطة سيارة مفخخة، لعناصر حركة طالبان على المقر الرئيسي للشرطة شرق أفغانستان.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم رئيس شرطة إقليم “باكتيا” الأفغاني ساردار والي تباسيم، قوله إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة تسعة مدنيين وشرطيين.

وأوضح تباسيم أن الشرطة اشتبكت مع المهاجمين، وقامت العناصر الأمنية بتصفية أثنين من المهاجمين إثر محاولتهما اقتحام المقر الشرطي بعد تفجير عناصر طالبان لسيارة مفخخة، مما مهد الطريق لاقتحام مقر الشرطة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان أرسله لوسائل الإعلام، مسئولية الحركة عن الهجوم.