تقدم فرقة “الحضرة” للإنشاد الصوفي الأربعاء المقبل على مسرح ساقية الصاوي وصلة غنائية روحانية، إحتفاء بليلة قدر شهر رمضان المبارك.

وتقدم “الحضرة” مزيجا من الإبتهالات والمدائح النبوية والذكر التي أبهرت به الفرقه جمهورها في سلسله الحفلات التي قدمتها على مدار ليالي رمضان، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

“الحضرة” تعد من أحدث التجارب الغنائية فى ساحة فرق الأندرجرواند، وتعتبر أول فرقة مستقلة تعتمد تيمة الحضرة الصوفية فى الغناء بالأداء الجماعي المبنى على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني، والذي عاد وبقوة في الأونه الأخيرة، وأصبح لهذا اللون من الغناء قاعدة جماهيرية كبيرة.