أعلن فيرناندو سانتوس، المدير الفنى للمنتخب البرتغالى، وخوان كارلوس أوزوريو مدرب المكسيك، التشكيل الأساسى للمواجهة النارية المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب “كازان أرينا”، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للقارات المقامة حالياً فى روسيا.

وجاء تشكيل المنتخب البرتغالى، كالتالى..

روى باتريسيو، بيبى، جوزيه فونتى، رافاييل جويريرو، سيدريك، ويليام كارفايو، موتينيو، جوميز، نانى، كريستيانو رونالدو، كواريزما.

فيما يبدأ المنتخب المكسيكى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

أوتشوا، سالسيدو، مورينو، رييس، لايون، دوس سانتوس، هيكتور هيريرا، أندريس جواردادو، كارلوس فيلا، تشيتشاريتو، راؤول خيمينيز.

يذكر أن المنتخب البرتغالى يشارك فى كأس القارات لأول مرة، بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس الأمم الأوروبية، بينما يسجل المنتخب المكسيكى الظهور السابع له فى البطولة.