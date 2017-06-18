 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 05:02 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
رونالدو وتشيشاريتو يقودان البرتغال والمكسيك في مواجهة القارات
201706180359165916

رونالدو وتشيشاريتو يقودان البرتغال والمكسيك في مواجهة القارات

2017-06-18 16:30:41

أعلن فيرناندو سانتوس، المدير الفنى للمنتخب البرتغالى، وخوان كارلوس أوزوريو مدرب المكسيك، التشكيل الأساسى للمواجهة النارية المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب “كازان أرينا”، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للقارات المقامة حالياً فى روسيا.

وجاء تشكيل المنتخب البرتغالى، كالتالى..

روى باتريسيو، بيبى، جوزيه فونتى، رافاييل جويريرو، سيدريك، ويليام كارفايو، موتينيو، جوميز، نانى، كريستيانو رونالدو، كواريزما.

فيما يبدأ المنتخب المكسيكى المباراة بتشكيل يضم كلا من:
أوتشوا، سالسيدو، مورينو، رييس، لايون، دوس سانتوس، هيكتور هيريرا، أندريس جواردادو، كارلوس فيلا، تشيتشاريتو، راؤول خيمينيز.

يذكر أن المنتخب البرتغالى يشارك فى كأس القارات لأول مرة، بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس الأمم الأوروبية، بينما يسجل المنتخب المكسيكى الظهور السابع له فى البطولة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3